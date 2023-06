Brandweer bevrijdt kind uit schommel op camping in Oostkapelle

Romy de Rijke is nu ook landskampi­oen op het veld; Souburgse beleeft bij PKC perfect seizoen

De Souburgse korfbalster Romy de Rijke heeft zaterdag met PKC de ‘dubbel’ gepakt. Twee maanden na het landskampioenschap in de zaal pakte de club uit Papendrecht ook de titel op het veld. In de finale in Driebergen werd het Delftse Fortuna met 18-13 verslagen.