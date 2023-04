Buren Dormio Biggekerke willen juridisch gevecht tegen hotel-resort aangaan, aldus Van Leeuwen

Scorende Bouzambou plaatst zich met Oranje voor finaleron­de WK-kwalifica­tie

Said Bouzambou is met het Nederlands zaalvoetbalteam zonder al te veel moeite doorgedrongen tot de finaleronde van de WK-kwalificatie. De Vlissingse zaalvoetballer won woensdagavond met Oranje, nadat afgelopen zaterdag al de eerste ontmoeting in winst was omgezet (5-2), ook het tweede duel van Moldavië: 1-6.