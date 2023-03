Collectief van VCK pakt opnieuw belangrijke punten

Bliksem­start houdt waterpo­loërs DZK in titelrace

De waterpoloërs van DZK blijven in de tweede klasse meedoen om de titel. In eigen huis werd ZPCH met 16-9 verslagen. De Schelde won in de eerste klasse district met nipte cijfers van HZPC 6-4. Het vrouwenteam van DZK ging met dubbele cijfers onderuit tegen Nayade.