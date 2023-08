Crying in the Chapel: Elvis-dominee zingt Gods glorie in gospels in toeristenkerk Dishoek

Want Elvis the Pelvis werd beroemd, omdat hij jongeren in extase bracht met ruige rock and roll en sensueel swingende heupen; hij bleef gedurende zijn hele carrière ook trouw aan de Heer en zong Zijn lof in traditionele en nieuwe gospels. Die geestelijke liederen lenigen vandaag de dag nog steeds de nood van hen die de Heer prijzen, weet dominee Fred Omvlee. De predikant is geestelijk verzorger bij de marine, waarvoor hij onder meer op missie ging in Afghanistan, en houdt daarnaast al twintig jaar Elvis-diensten. Onder het motto ‘Crying in the Chapel’ gaat de Elvis-dominee in Dishoek voor het eerst voor in een Zeeuwse kerk, verzekert voorzitter Marianne de Veen van de werkgroep Toeristenkerk trots.