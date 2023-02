Deze acht huizen staan al 12 jaar leeg, gemeente wil eigenaar dwingen ze weer te verhuren

De acht woningen in de Banckertstraat staan al zo’n twaalf jaar leeg ondanks dat tal van mensen daar graag willen wonen. Er is in Koudekerke immers veel vraag naar betaalbare woningen. Desondanks blijven ze onbewoond, wordt er geen onderhoud gepleegd en verwilderen de tuinen in die mate dat de voordeur van sommige woningen nauwelijks nog bereikbaar is.