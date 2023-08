Domburger neemt tuin onder handen en verwoest eeuwenoude wal

3% van alle kiezers in Veere stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezin­gen

Hoe populair is Pieter Omtzigt? Of kiezers in Veere straks op hem kunnen stemmen is de vraag, en 22 november is nog ver, maar de vorige keer kleurden 503 stemmers hier het vakje van de toenmalige nummer twee van 'Team CDA' rood, blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Dat was toen 3% van alle kiezers, en 25% van alle stemmers op datzelfde CDA.