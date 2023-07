Dreigt er een einde te komen aan het traditionele Zeeuwse gaaischieten?

Dreigt de doodsteek voor het gaaischieten in Westkapelle en Domburg als de Europese Commissie het gebruik van loden kogels in de schietsport verbiedt? ,,We laten onze eeuwenoude traditie natuurlijk niet zo maar om zeep helpen”, zeggen ze in Domburg.