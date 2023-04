Edwin Israël nieuwe gemeentesecretaris Veere

Middelburg­se Myrthe won het NK Escape Room: Ze geeft 5 tips waardoor jij gegaran­deerd snel ontsnapt

Het is spannend, je moet er goed voor kunnen puzzelen en vooral goed voor samenwerken. Myrthe en haar vriendengroep struinen elke escaperoom in het land af. Met succes, want dit weekend wonnen ze het NK. ,,Het is onze manier om te ontstressen én contact te onderhouden met elkaar.”