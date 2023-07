Enige geldautomaat in stadje Veere al vier weken kapot, monteurs komen apparaatruimte niet in

,,De Geldmaat aan het Oranjeplein is belangrijk voor inwoners, ondernemers, marktkooplui en toeristen”, zegt Jan Mosmans. Hij heeft zes winkels in het stadje Veere en vindt het onbegrijpelijk dat de reparatie zo lang op zich laat wachten: ,,Mijn eerste reactie is: moeten we niet in Torentijd op zoek gaan naar een meesterinbreker. Want uit dit verhaal begrijp ik dat de beveiliging zo goed is, dat de monteurs van Geldmaat er zelf niet bij kunnen.”