‘Franse energiereus kan beter wegblijven uit Zeeland’, zegt Johan uit Lewedorp

lezersbrievenAls ze er komen, die kerncentrales, wil Franse energiereus EDF ze wel bouwen in Zeeland. Johan de Jonge uit Lewedorp vindt dat geen goed idee. Andere lezers schreven over verkeersverwarring in Buttinge en boeren die moeten inkrimpen voor de woningbouw. Dit zijn de beste lezersreacties van de week.

Een Franse kerncentrale in Zeeland is geen goed idee

Ik lees in dit artikel dat de Franse energiereus EDF interesse heeft in het bouwen en exploiteren van kerncentrales in Zeeland. Van de 56 kernreactoren op Frans grondgebied lag vorig jaar een groot deel stil, voor onderhoud of door technische problemen. Veel oudere centrales vertonen gebreken, met name scheurtjes in koelleidingen. Frankrijk is daardoor in 2022 voor het eerst in decennia een netto-importeur van elektriciteit geworden. Niet alleen heeft EDF moeite zijn bestaande centrales aan de praat te houden, het lukt ze ook maar niet de nieuwe reactor van Flamanville operationeel te krijgen. Zelfs na 16 jaar ploeteren zijn ze niet in staat die centrale aan te sluiten op het elektriciteitsnet. EDF heeft het eigen huis niet op orde, maar dat belet hen blijkbaar niet in Nederland aan te kloppen met het verzoek nieuwe centrales te mogen bouwen. Ik zou niet te veel waarde hechten aan hun mooie praatjes. Het bedrijf staat aan de rand van de afgrond: bijna 18 miljard verlies in 2022, bij een schuld van 64 miljard.

Johan de Jonge, Lewedorp

Quote Het lijkt er op dat er in Zeeland geen meerder­heid voor kerncentra­les is, maar volgens mij is dat een vertekend beeld J. P. Toesseint, Breskens

Realisten zijn voor kerncentrales in Zeeland

Het lijkt er op dat er in Zeeland geen meerderheid voor kerncentrales is, maar volgens mij is dat een vertekend beeld. De tegenstanders roepen alleen wat harder, er is ook een grote groep van realisten die voorstander zijn. Borssele zou een prima keuze zijn om bedrijven als Dow en Yara van elektriciteit te voorzien. Deze bedrijven willen graag verduurzamen, dit kan alleen door middel van een constante betrouwbare levering van stroom. Een flinke kabel onder de Schelde en aanlanding op het Dow-terrein, slechts 5 kilometer verder en je bent bij Yara. De keuze in deze moet bij de landelijke politiek blijven.

J. P. Toesseint, Breskens

Quote Ik durf te stellen, dat er op deze planeet maar één soort is, waar er echt te veel van zijn D. Derks, IJzendijke

Behandel migrerende mensen en dieren met respect

Met veel interesse de column van Wendy Wagenmakers gelezen. Inderdaad, aangevreten schapen en kalveren is een vreselijk gezicht. Maar ik zou al die personen die zich hier druk over maken, eens uit willen nodigen in een groot en modern slachthuis. Daar worden zeven dagen per week, twaalf maanden per jaar (gemiddeld) per 24 uur tussen de vijftien- en zeventienduizend varkens de nek omgedraaid. Ik laat hier de vaak beestachtige transporten buiten beschouwing. Dan komt altijd weer de kreet: ,,Hij/zij (de wolf) hoort hier niet thuis.” Ik durf te stellen, dat er op deze planeet maar één soort is, waar er echt te veel van zijn. Ook zij migreren, net als de wolven, via open grenzen, naar plaatsen waar zij niet thuishoren. En ook zij zorgen voor veel beroering en overlast in onze gemeenschap. Laten wij migrerende mensen en dieren opnemen en met diep respect behandelen.

D. Derks, IJzendijke

Zet een streep door het plan om boeren te laten inkrimpen

‘Onze boerenachterban blijft onze boerenachterban’, volgens gedeputeerde De Bat. Het klinkt hoopvol, maar waar eerst de boeren moesten inkrimpen vanwege te veel stikstofuitstoot, moeten ze nu inkrimpen voor woningbouw. Argument: leefbaar houden van het platteland. Of opvang van migranten? Minimaal twintigduizend woningen in tien jaar. Twee personen per woning is een stad als Goes erbij! Weg rust en ruimte. Er komt zoveel geld beschikbaar dat boeren goed geholpen kunnen worden bij hun stikstofreductie! Het is nodig om het karakter van Zeeland te behouden! Tijdens het verkiezingsdebat laatst op tv bleken de meeste Statenleden vóór nieuwe kerncentrales. Hoe kan het? Het gaat om bouw die tien jaar of langer gaat duren, miljarden gaat kosten, en dat in deze onzekere tijd met onduidelijke klimaatveranderingen, en een oorlog waar ook wij bij betrokken kunnen raken. De risico’s zijn te groot. De keuze onverantwoord! Een vette streep moet door het plan!

Hester van Rees, Goes

Volledig scherm Wie Buttinge inrijdt, moet volgens de borden voorrang geven. © Dirk-Jan Gjeltema

Wie gaat voor in Buttinge?

De borden in Buttinge leiden tot verwarring, lees ik in dit artikel. Zo simpel dat de beide automobilisten ze, ondanks de foutieve bebording, wel begrijpen. Als men de beide verkeersborden verwisselt en zo op de juiste plaats zet klopt alles.

Kees Baan, Middelburg

Waar zijn de huizen voor de lagere inkomens

In dit artikel lees ik dat er hoge woningnood is, en er gezocht wordt naar bouwprojecten aan de grenzen van de stad, in het buitengebied. Dan moet dat in de duurdere prijsklasse. Als ik de nieuwbouwprojecten bekijk in Middelburg, heb je nu de Mortiere Jazzboog tussen de 389.000 en 589.000, Sprinkhof fase 1, prijsklasse 389.000 en 720.000, Morgenwonen, prijsklasse 380.000 en 420.000, Essenveld,prijsklasse 670.000 en 770.000 , Mortiere Jazzboog fase 3 prijsklasse 296.000 en 635.600, en dan nog Claverveld 179.00 en 645.000, de appartementen van de Heren van Essen starten bij 500.000. Zo te zien wordt er volop gebouwd in de duurdere prijsklasse en niets in de goedkope prijsklasse. Landbouwgrond wordt ingeruild voor dure villa’s. Er wordt echt niets gebouwd voor de lagere inkomens.

Corrie Akkermans, Middelburg

Ook reageren op het nieuws? Stuur je reactie in maximaal 150 woorden naar lezersredacteur@pzc.nl. Vermeld daarbij altijd het artikel waarop je reageert.