Gemeente pakt door, woonunits voor Oekraiense vluchtelingen in Koudekerke worden snel geplaatst

De woonunits voor Oekraiense vluchtelingen worden eind juli of begin augustus geplaatst langs de Keiweg in Koudekerke. Drie weken later, zo verwacht de gemeente, krijgen ze de sleutels en kunnen ze daar wonen.