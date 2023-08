Gemeenteraad Veere neemt maatregel zodat minicampings geen ‘kleine Center Parcs worden’

Zeeuws Kampioen ringrijden Rick Eckhardt (21) prolon­geert zijn titel

Het Zeeuws Kampioenschap ringrijden in Middelburg deze donderdag is gewonnen door Rick Eckhardt. De 21-jarige rijder behield hiermee de titel die hij ook in 2022 in de wacht wist te slepen. De tweede plaats was voor Sebastiaan Sturm en Levi de Witte wist op het Molenwater de derde plaats te bemachtigen.