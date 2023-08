Edwin Hofs is terug op Domburgse markt, zonder jurken en rokken: ‘We zetten undercover contro­leurs in’

Hij was weer welkom op de Domburgse markt en dus was Edwin Hofs er ook. Al haalde hij op aanwijzing van de marktmeester wel de dameskleding weg. Gezwicht voor Kroko’s Evenementen? ,,Nee hoor. Het is te slecht weer voor jurken.”