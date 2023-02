Heel wat Aagtekerkenaren kunnen in hun eigen dorp een woning bouwen

Lewedorpse Boys na driepunter in een polonaise richting de carnaval

Voor de derde keer dit seizoen won Lewedorpse Boys met 1-0. Zaterdag werd uit bij De Noormannen in Westkapelle met 0-1 gewonnen. Aanvaller Dylan van Hove maakte de enige treffer van de wedstrijd uit de derde klasse A. ,,Deze overwinning is erg belangrijk. We hebben daar lang geen punten gepakt’’, aldus de doelpuntenmaker.