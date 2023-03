Henny verdient de achtste Veerse Waarderingsonderscheiding

Schouwenaar reikte de onderscheiding uit tijdens de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande in de Catharinakerk. Daar nam van Os afscheid als voorzitter van de kerkenraad, een functie die zij als ouderling van een scheidende dominee overnam. Als voorzitter van de raad leidde zij de gemeente door een woelige periode en het is vooral aan haar te danken dat Zoutelande nog een zelfstandige kerkelijke gemeente heeft, sprak een mede-bestuurslid uit in een dankwoord. Ook Schouwenaar prees de inzet in de protestantse gemeente, maar de waarderingsonderscheiding dankt Henny van Os (78) ook aan haar inzet in de wereldlijke gemeente Veere.