Het is slijmerig en het ruikt, maar zeewier is bijna goed voor alles

Guido Krijger en Ellen Schoenmakers van de stichting WildWier in Vrouwenpolder mag je gerust pioniers noemen. Sinds een jaar of acht nemen ze mensen bij laagwater mee om niet alleen zeewier te oogsten, maar ook om het te eten. Binnenkort beginnen ze aan iets nieuws: een workshop waarin ze vertellen over de medicinale eigenschappen van zeewier. De provincie besloot hun initiatief deze week te subsidiëren met vijfduizend euro.