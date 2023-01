In dit dorp op Walcheren verdwijnt ook de allerlaatste winkel

Westkapel­le gaat 800 jaar stadsrech­ten vieren. ‘Met elkaar, voor elkaar’

Met elkaar, voor elkaar. Als we erin slagen samen iets bijzonders neer te zetten waarvan we allemaal plezier hebben, dan is de viering van achthonderd jaar stadsrechten in Westkapelle geslaagd, zegt Jordy Conté.

11 januari