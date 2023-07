In twee jaar komen er 258 woningen bij in Veere - en daarna nog veel meer

update ‘Onbeschoft en immoreel’, slavernij­mo­nu­ment Vlissingen beplakt met stickers ex­treem-recht­se organisa­tie

Het slavernijmonument op de boulevard in Vlissingen is beplakt met stickers van de extreem-rechtse organisatie Voorpost. Kunstenaar Zeus Hoenderop is geschokt en woedend.