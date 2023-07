Kinderen maken kennis met watersport: ,,Leuk, maar ik ben vaak gebotst!”

MET VIDEO Met paard en wagen over Walcherse landwegge­tjes: ‘Hier doen we het voor’

De tijd van paard en wagen mag dan definitief voorbij zijn, vandaag was de vertouwde combinatie toch weer even terug. Op Walcheren dan, waar de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland dit jaar hun jaarlijkse boerenlandrit hield. Van Oostkapelle naar Domburg, en weer terug, in sukkeltempo.