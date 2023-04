Kinderen Westkapelle hopen dat hun speeltuin snel klaar is

RCS wint weer van topploeg: ‘Ongeloof­lijk als je ziet waar we vandaan komen’

In de derde wedstrijd in de maand april tegen een ploeg uit de top vier van de ranglijst, wist RCS zaterdag ook koploper NSVV pootje te lichten. De gasten uit Numansdorp kwamen twee keer op voorsprong, maar zagen de drie punten in de slotfase door hun handen glippen: 3-2. Door deze zege gaan de Souburgers nu samen met NSVV en FC Axel aan de leiding in de strijd om de derde periode.