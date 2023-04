MIJN FOTO | Zonnebadend zeehondje in Zoutelande

Rens Janisse op tijd weer fit voor spannend slot De Noormannen

,,Ik had er wel zes in kunnen schieten’’, biechtte De Noormannen-speler Rens Janisse na afloop van de 5-1-overwinning van zijn ploeg op Veere op. Het bleef bij één treffer, maar de pret na afloop was er niet minder om.