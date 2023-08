Minicamping De Ark verwacht in het najaar te starten. ‘Dan voldoen we aan alle eisen van gemeente Veere’

Jong in Zeeland Anouk Clement (12): ‘Als ik met paarden bezig ben, voel ik mezelf gelijk rustiger’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Anouk Clement (12) uit Kamperland.