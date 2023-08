Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Veere werd 28 procent van alle soorten gezien

Lezersbrieven Ondanks weersextre­men toch massaal met het vliegtuig: ‘We zijn er letterlijk niet uit te branden’

De weerextremen vertellen ons dat het zo niet langer kan, toch blijven we massaal in het vliegtuig stappen. Laten we nu maar vast onze excuses aanbieden aan het nageslacht voor wat we hebben veroorzaakt, stelt Cees Vergouwe uit Middelburg voor. Doorlopen of openmaken? Tijdens een ochtendwandeling vond Nel Sanderse een mysterieuze envelop. Heeft ze hem opengemaakt? Dit zijn de beste lezersbrieven van de deze week.