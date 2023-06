Nelleke Baldé is veel te snel voor de wereldkampioen en lijkt klaar voor het echte werk

Duurdere beelden van Heren en Dames Veere geen probleem. ‘Het kost wat, maar dan heb je ook wat’

En zo hebben we straks een unieke verzameling van vier beeldengroepen in Veere, constateerde Paul Barendregt (VVD) tevreden. Hij had het tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie over de beelden van de Heren en Vrouwen van Veere.