Nieuwe Amicitia, ‘een prachtige aanwinst voor Aagtekerke’

Woensdag bereikte de bouw van het dorpshuis, gymzaal en gezondheidscentrum het hoogste punt. Dat was ook de gelegenheid dat tal van inwoners even mochten rondkijken in het nieuwe Amicitia. Dat leverde volgens de voorzitter heel wat mooie reacties op en complimenten aan het bouwteam, de bouwers, de architect en de gemeente. ,,Want het is echt zo’n mooi gebouw geworden. Wij zijn er heel blij mee.”