OPINIE | Wij dorpelingen maakten zelf te weinig gebruik van de buurtsuper

Schouwe­naar gaat op zoek naar Duitse agenten voor Veere

Burgemeester Frederiek Schouwenaar zou het heel mooi vinden als Duitse agenten in de zomermaanden in Veere hun Walcherse collega’s komen helpen. Ze gaat onderzoeken of zoiets mogelijk is. ,,Want het tekort aan agenten op Walcheren is zorgelijk, is nijpend.”