Paard slaat op hol en wordt aangereden in Meliskerke

Dode bij verkeerson­ge­luk in Grijpsker­ke, bestuurder vrachtwa­gen aangehou­den

Op de Hondegemsweg bij Grijpskerke is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. Daarbij was ook een vrachtwagen betrokken. Beide voertuigen botsten frontaal op elkaar belandden in een sloot. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden voor onderzoek.