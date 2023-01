PvdA/GL Veere: ‘Niet logisch dat alle kamerverhuurders zich melden voor legalisatie’

lezersbrieven ‘Ik zou om den dooien dood niet meer voor de boot willen wachten’

Guus de Block uit Terneuzen is het gezeur over de tunnel en de tol beu. Hij ziet alleen maar voordelen. En Adrie van Minnen uit IJzendijke vindt het traditioneel afsteken van vuurwerk net zo achterhaald als de was buiten hangen op maandag en geen seks voor het huwelijk. Lees hier de beste lezersreacties.

19 januari