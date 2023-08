Geen scholen in ‘versteende’ Machinefa­briek, liever nieuwbouw in het groen

Het college van Vlissingen ziet af van de realisatie van een nieuwe school in de Machinefabriek. De besturen van openbare basisscholen De Branding en Frans Naerebout en de christelijke Ichtusschool verhuizen liever naar nieuwbouw in het Dr Stumphiuspark, midden in het groen.