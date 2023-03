SGP en BBB zijn de grote winnaars in Veere

met kaartDe SGP en BBB zijn de grote winnaars in Veere. De SGP heeft met 0,2 procent iets meer aanhang dan vier jaar geleden en komt nu uit op 17,6 procent. BBB is in één klap de tweede partij van Veere, met 16,9 procent van de stemmen.