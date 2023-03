Sohier en Maljaars zijn Nederlands kampioen straten schoonhouden

De eerste keer was in 2018. Sohier: ,,Het jaar daarop eindigden we op de tweede plaats hoor.”

Hij is er erg trots op dat Veere over 2022 weer de schoonste is. Het kost niet eens zoveel moeite die eerste plek te bereiken. ,,Je moet gewoon consequent alles bijhouden.” Dat vindt Peter Maljaars ook. De inwoner van Biggekerke laat geen snippertje liggen. Zijn grijpstok gebruikt hij om ook achter plantjes in het plantsoen in Zanddijk troep op te pakken. ,,Je moet gewoon alles opruimen.” Want hij weet dat mensen makkelijker troep op straat weggooien als er al iets ligt. ,,Is het schoon, dan blijft het langer schoon.”