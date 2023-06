Sterftecijfer in Veere boven landelijk gemiddelde

Draaien, keren, springen en snelheid maken: het bikepark in Kamperland heeft veel uitdagin­gen

Het nieuwe ‘bikepark’ in Kamperland is bijna klaar. Volgende week worden de paden nog verhard, worden hier en daar wat heuvels gemaakt en dan is de zeer avontuurlijke mountainbikeroute in het Spuibos helemaal af.