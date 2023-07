Stevige buien met fors onweer in Veere vandaag

WOZ-waar­de stijgt in Zeeland in één jaar met maar liefst 34 mille

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg dit jaar in Zeeland gemiddeld 282.000 euro. De waarde steeg in één jaar met maar liefst 34.000 euro. Alleen in de provincies Friesland en Groningen zijn de huizen qua WOZ goedkoper, met respectievelijk 278.000 en 268.000 euro.