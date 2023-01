Straks 10.000 auto's per dag door Grijpskerke: ‘Er moet nu iets gebeuren’

De geur van zelf gesneden groenten is onovertrof­fen

Dit jaar bestaat Vitaminehoek de Kragge in Meliskerke twintig jaar. Rob Boogaard die aan de wieg stond van deze winkel is nog steeds even trots. Zijn uitgebreide assortiment zelf gesneden Zeeuwse groenten, het verse vlees van runderen die in de naastgelegen weilanden van zijn broer lopen en sinds kort kazen die in zijn winkel een prominente plaats innemen. Het water loopt ons in de mond.

12 januari