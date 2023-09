met poll Verontwaar­di­ging over haaienvang­wed­strijd in Vlissingen: ‘dit valt in de categorie stieren­vech­ten’

Drie partijen in Provinciale Staten willen een maatschappelijke discussie over het vangen en verwonden van haaien voor vermaak. Aanleiding is de haaienvangwedstrijd die zaterdag is gehouden in Vlissingen.