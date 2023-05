Succesformule Zuid-Beveland 2 wederom kampioen eerste klasse ringrijden

Xander W. stal 6,1 miljoen euro van zijn baas en leefde een luxe dubbelle­ven. Tot hij tegen de lamp liep

Hij kocht dure auto’s, zoals een blauwe Audi R8 met een vanaf-prijs van een kwart miljoen, een horloge van meer dan twintig mille of hij nam een privéjet. Was het uit jaloezie, omdat zijn collega’s in zijn ogen te veel verdienden? Of zat hij met zichzelf in de knoop? De 44-jarige voormalige registeraccountant Xander W. hoorde vrijdag vier jaar cel tegen zich eisen voor fraude van ruim 6,1 miljoen euro.