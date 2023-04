SVOD'22 oppermachtig in kwartfinale beker: 1-9

Souburgers niet blij met terugke­rend ‘zwembad’ in tuin en kruipruim­te; gemeente ziet probleem niet

Afval wegbrengen, boodschappen doen en de kruipruimte leegpompen. Voor bewoners van Hof Engelenburg en Bogaert in Oost-Souburg is ook dat laatste een wekelijkse bezigheid. Ruim een half jaar nadat ze in Souburg Noord kwamen wonen, vragen ze zich af hoeveel drassigheid een mens kan verdragen.