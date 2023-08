‘t Streefkerkse Huis in Zoutelande biedt een statig feestje in de duinen

Het moet wel het meest spectaculaire stukje van Walcheren zijn: de steile oprijlaan in de duinen naar hotel-restaurant ‘t Streefkerkse Huis. Klinkertjes, een schuine bocht, wat een hoogteverschil ineens. We hadden van tevoren gebeld waar we het beste konden parkeren, want Zoutelande in de zomer is vaak een beproeving. De stem aan de telefoon klinkt geamuseerd: parkeren kan gewoon voor de deur. Al flink wat auto’s hebben het parcours gehaald op deze donderdagavond. We zien opvallend weinig Duitse nummerborden. Het hotel heeft veel vaste Nederlandse gasten, het restaurant is geliefd bij de Walchenaren.