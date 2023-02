Teer pomponwier duikt op in Grevelingenmeer, mogelijk ook in Veerse Meer

Taakstraf geëist voor mishande­len buurman

Het waren veel decibellen die de 24-jarige A. C. R. uit Vlissingen op 6 april vorig jaar de lucht in stuurde. En dat was ook niet de éérste keer. C. R. vond het prima, maar zijn buurman dacht er na de zoveelste keer van geluidsoverlast toch anders over.

