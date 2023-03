Terneuzense Boys en SVOD’22 slaan keihard toe in de slotfase

Terneuzense Boys-trainer Kevin Hollander was noemde de late overwinning van zijn ploeg tegen De Zwerver ‘extra lekker’, maar was ook uitgesproken over wat zijn ploeg in de eerste helft had laten zien in het belangrijke duel. ,,We zetten onszelf voor schut’’, zei hij. ,,Aan de bal was het slecht, we maakten de verkeerde keuzes. En als we dan eens de goede keuze maakten, was het vervolg niet goed of ging het al mis bij de aanname.’’