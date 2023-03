Terwijl Terneuzense Boys wegloopt bij de degradatiezone, zakt SVOD’22 wat weg

,,Wij blijven in de eerste klasse”, zei Kevin Hollander, trainer van Terneuzense Boys, na afloop van de wedstrijd tegen CVV Zwervers. Na dertig seconden scoorde zijn ploeg al. Miroslav Peric was de man die hem van de rand van het zestienmeter gebied stijf in de kruising schoot: 0-1. Hollander: ,,In de eerste helft hadden we controle over de wedstrijd zonder dat we de bal veel hadden. We stonden goed georganiseerd, gaven weinig ruimte weg en bepaalden waar de bal heen ging.”