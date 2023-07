Teun Dingemans steekt alle ringen in Westkapelle

met video Brandweer redt kat van zolder bij brand in woning in Middelburg, vuur slaat over naar buren

In een woning aan de Wijdaustraat in Middelburg heeft vandaag brand gewoed. Het vuur ontstond in de schuur en sloeg over naar de woning. Er waren geen mensen in de woning. Wel wist de brandweer een kat van zolder te redden.