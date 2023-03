Trainerscarrousel draait extra ronde bij Veere, Lorenzo de Groot vervangt Joachim Cornelisse

Voor de gehaktbal die op de kaart staat bij De Drvkkery in Middelburg komen mensen van heinde en verre

De gehaktbal is wellicht een van de klassiekers uit de Nederlandse keuken. Voor de gehaktbal die op de kaart staat bij De Drvkkery in Middelburg komen mensen van heinde en verre. Chef Gijs Vervenne wil wel uit de doeken doen waarom deze gehaktballen zo lekker en zo populair zijn maar vertellen wat het geheim van de smaak is, dat doet hij toch maar liever niet.