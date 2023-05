Twaalf mensen reden ruim 35 km te hard op de Oosterscheldekering in drie dagen tijd

Verdachte van poging tot verkrach­ting moet in de cel blijven

Waarom probeerde de 19-jarige M. J. van H. uit 's-Gravenpolder om in januari van dit jaar twee jonge vrouwen te verkrachten en een van hen te mishandelen? Wat bezielde hem? Zolang zijn psychologisch rapport nog niet klaar is, moet hij in de gevangenis van Middelburg blijven, besloot de rechtbank Middelburg vandaag.