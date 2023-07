Middelburg­se oplichter veroor­deeld tot achttien maanden cel

De rechtbank in Middelburg heeft woensdag de zaak tegen de 24-jarige Calvin S. uit Middelburg een gevangenisstraf van zes maanden waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd. De opgelegde straf is beduidend lager dan de officier van justitie had gevorderd.