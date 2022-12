Varkensstallen, stank en muskieten weg, over één jaar luxe woningen bij Biggekerke

Wie wil meedenken over de toekomst van de zorg in Zeeland? Het is hard nodig.

Het piept en kraakt in de zorg in Zeeland. Nú al is er te weinig personeel, en het tekort loopt alleen maar op. Hoe moet dat in de toekomst? Daarover mag een groep ‘gewone’ Zeeuwen meedenken en -beslissen.

22 december