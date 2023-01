Veere maakt parkeren voor eigen bewoners niet goedkoper

De D66’er wees erop dat recent duidelijk is geworden dat de gemeente de eigen inwoners geen gratis jaarkaart mag geven om overal in de eigen gemeente gratis te parkeren. Een advies van de landsadvocaat maakt heel duidelijk dat Veere geen onderscheid mag maken tussen eigen inwoners en anderen als het om parkeren gaat. Steketee: ,,Dat advies van de landsadvocaat is helder.”