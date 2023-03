Veere ruimt 147 grafstenen, maar laat stoffelijke overschotten met rust

Vanaf 2017 kregen de rechthebbenden van de graven waarvan de rechten verlopen zijn, meerdere brieven met de vraag of zij de grafrechten wilden verlengen. Ook werden op alle graven, waarvan de rechten niet waren verlengd, een bordje geplaatst om nabestaanden erop te wijzen dat de steen wordt weggehaald. Uiteindelijk hebben vierhonderd mensen het grafrecht verlengd. 147 Kozen ervoor om dat niet te doen of ze reageerden helemaal niet. Tussen die laatste groep zitten zowel nabestaanden die het prima vinden dat de steen wordt geruimd als mensen die niets meer van zich lieten horen.

Vernietigen

Vanaf april worden de 147 stenen op de verschillende begraafplaatsen van de gemeente geruimd. Zo kunnen ze, aldus de woordvoerder, ook in de toekomst goed onderhouden worden. De gemeente zaait de plek van het graf in met gras. De graven zelf worden met rust gelaten. De stoffelijke overschotten blijven waar ze zijn, zo verzekert de gemeente. De geruimde grafstenen worden vernietigd.

Vanaf 2024 benadert de gemeente elk jaar de rechthebbenden met de vraag of de termijn van het grafrecht wordt verlengd of niet. Dit gaat om nabestaanden waarvan de grafrechten van familieleden zijn verlopen, omdat ze twintig jaar geleden zijn begraven. Dit is dus niet dezelfde groep mensen die geen verlenging hebben aangevraagd dit jaar. Daarbij wordt ook aangegeven wanneer de steen wordt verwijderd. Er worden in de toekomst geen bordjes meer op de graven geplaatst om daarvoor te waarschuwen.