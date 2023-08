Veers college: ‘Geen Domburgse zomerwoningen in nieuwe wijk’

De Domburgse zomerwoning is een fenomeen in de gemeente Veere. Inwoners die een beetje tuin hebben mogen een vakantiewoning bouwen die ze verhuren aan toeristen. Op die manier kunnen inwoners ook profiteren van het toerisme, is de gedachte hierachter. Daar wordt flink gebruik van gemaakt. Zo flink dat in een nieuwbouwproject als het Singelgebied in Domburg bij zowat elke woning wel een zomerwoning staat, elk goed voor minimaal vier bedden.