Voor oud-prof Angela Versluis uit Veere wordt het WK een feest der herkenning

indebuurt.nl 10 x zo zag Middelburg eruit in de jaren '80

De jaren ’80 klinken nog altijd magisch. Ligt het aan de films uit die tijd? De opbloeiende dancescene? Of de kledingstijl die opeens terugkomt? Hoe dan ook, in dit artikel blikken we terug op Middelburg in de jaren ’80. Met dank aan het Zeeuws Archief!